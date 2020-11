PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DPCM 3 NOVEMBRE: SCUOLE MUSICALI IN TRENTINO, L’ATTIVITà DIDATTICA CONTINUA IN PRESENZA »

Scuole musicali in Trentino: l’attività didattica continua in presenza. Le scuole musicali del Trentino, iscritte nell’apposito registro provinciale, continueranno la propria attività didattica in presenza, nel rigido rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria vigenti. Questo anche in conseguenza del fatto che si tratta di un tipo di insegnamento che per evidenti ragioni tecniche non può essere effettuato a distanza.

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2020 si conferma, quindi, per quanto riguarda le scuole musicali, quanto già stabilito dall’ordinanza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, del 26 ottobre scorso.