PAT * ASSISTENTE EDUCATORE: BISESTI, « APPROVATA LA GRADUATORIA, IMMETTIAMO NEI NOSTRI ISTITUTI NUOVE PROFESSIONALITÀ ED ENERGIA »

15.27 - venerdì 23 giugno 2023

Assistente educatore, approvata la graduatoria. Entreranno in servizio a partire dal prossimo anno scolastico i 60 assistenti educatori vincitori del concorso indetto lo scorso novembre dalla Provincia, di cui oggi la Giunta ha approvato la graduatoria finale.

“Immettiamo nei nostri istituti nuove professionalità ed energia – le parole dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti – . Sono certo che l’ingresso di queste figure saprà apportare un contributo prezioso all’interno delle comunità scolastiche”.

I sessanta assistenti educatori verranno assunti a tempo indeterminato e saranno assegnati alle istituzioni scolastiche e agli istituti di formazione professionale della Provincia.

La graduatoria approvata oggi dalla Giunta ha validità per il triennio scolastico compreso tra il ° settembre 2023 e il 31 agosto 2026 e sarà utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei candidati vincitori con riferimento al fabbisogno dato dai posti vacanti rilevati per gli anni scolastici.

L’Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato anche per i candidati non vincitori, in caso di rinunce da parte dei vincitori, al fine di garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso o per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare.

Inoltre la graduatoria potrà essere utilizzata – per il solo personale non ancora assunto a tempo indeterminato o depennati – anche per assunzioni a tempo determinato (annuali) di competenza dell’Amministrazione provinciale.

Il bando di concorso per la figura professionale di assistente educatore era stato bandito dall’Amministrazione provinciale lo scorso novembre, raccogliendo 1258 candidature.

Il 20 e 21 febbraio 2023 i candidati hanno svolto, in modalità telematica da remoto, le prove preselettive, il 14 aprile presso l’ITT Buonarroti di Trento la prova scritta e la prova pratica attitudinale, mentre dal 22 maggio al 7 giugno presso il Dipartimento Istruzione della Provincia si sono tenute le prove orali. Complessivamente sono stati 88 i candidati che hanno superato positivamente l’iter di selezione.