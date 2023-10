PAT * ALLERTA METEO “ARANCIONE”: « A CAUSA DELLE ESONDAZIONI TRE ABITAZIONI EVACUATE A NAGO TORBOLE (LOCALITÀ TEMPESTA) »

07.13 - martedì 31 ottobre 2023

Allerta meteo “arancione”, case evacuate causa esondazioni. A partire da mezzanotte appare in flessione il flusso di chiamate alla Centrale unica di emergenza, mentre I Corpi dei Vigili del fuoco ed i Servizi Prevenzione rischi e Bacini montani della Provincia continuano a monitorare i corsi d’acqua, intervenendo dove necessario con pale ed escavatori. A causa delle esondazioni, tre abitazioni sono state evacuate a Nago Torbole in località Tempesta, mentre una famiglia ha lasciato la propria casa a Tiarno di Sopra in località Licalì, dove era bloccata a causa di una frana.

Nella zona industriale di Storo, un nucleo familiare è stato costretto ad abbandonare per qualche ora la propria residenza in seguito all’esondazione del torrente Palvico. A Pieve di Ledro alcuni residenti hanno lasciato invece i pianterreni e i piani rialzati. Al fine di favorire il deflusso del Rio Salone, ad Arco, è stato demolito con un escavatore un ponte pedonale di proprietà comunale. Infine, attraverso le operazioni di contenimento della portata sulla diga di ponte Pià è stata ridotta la portata della Sarca.