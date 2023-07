ON. URZÌ (FDI) * SONDAGGIO WINPOLL: “ MAI POSTO PREGIUDIZIALI, NÉ SU FUGATTI TANTOMENO ADESSO SU DIVINA PERCHÉ L’IMPORTANTE È VINCERE “

17.24 - sabato 15 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

i sondaggi sono sempre sondaggi. Di certo essere indicati come primo partito in Trentino, come accaduto già alle elezioni politiche, anche se sottostimato, e fondamentale per la vittoria del centrodestra come diciamo da tempo, non ci può che rallegrare. Insomma senza FdI nessuno nell’area alternativa alla sinistra può vincere.

E con FdI protagonista la Sinistra non vincerà mai.

Infine un sondaggio sulla notorietà è diverso da un sondaggio sulla fiducia elettorale. L’ex Sen. Divina è certamente un ottimo amministratore e una personalità in Trentino, da noi stimato, e sarebbe certamente un ottimo competitore, se si andasse al voto reale sono sempre convinto in ogni caso che una figura di donna come Francesca Gerosa convincerebbe in qualunque confronto. D’altronde se no non la avremmo proposta con convinzione.

Ma noi non abbiamo mai posto pregiudiziali su nessuno, nemmeno sul presidente uscente, tantomeno adesso sul senatore Divina, perché per noi l’importante è vincere con FdI protagonista.

Ce lo chiedono i trentini.

*

On. Alessandro Urzì (Fratelli d’Italia)

Commissario FdI Trentino