PACCHER (LEGA) REPLICA AD ON. AMBROSI (FDI) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « USCITA ESTEMPORANEA LA SUA, VOLTA A CAVALCARE IL MALCONTENTO CHE SUSCITA UNA GRANDE OPERA »

Leggiamo che l’onorevole di Fdi Ambrosi chiede di cambiare il tracciato della circonvallazione ferroviaria del capoluogo. Un’uscita piuttosto estemporanea la sua, tutta volta probabilmente a cavalcare quel poco di malcontento che una grande opera suscita ma che di certo non persegue gli interessi più generali del territorio, visto che si parla di un intervento chiave per tutta la provincia non solo per la città di Trento, con un valore aggiunto di modernizzazione ed un volume di investimenti probabilmente senza precedenti.

Lo stesso Tar del Lazio si è appena pronunciato contro lo stop al progetto in questione ed ipotizzare ora cambiamenti al tracciato metterebbe per di più a fortissimo rischio i fondi del Pnrr (ricordiamo che in ballo per la circonvallazione c’è un miliardo di euro). Nessuno vuole che il cantiere venga aperto se non in massima sicurezza e come affrontare il problema del terreni inquinati e la loro bonifica è un tema centrale. Di sicuro tergiversare e rimandare non garantirebbe alcuna di queste risposte.

Roberto Paccher

Consigliere provinciale Lega Trentino