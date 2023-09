SMI TRENTINO * REPLICA A CASA AUTONOMIA.EU: PAOLI, « QUANDO ERANO AL GOVERNO SOTTO ALTRO NOME SI POTEVA LAVORARE IL TRIPLO DI ORE DI ADESSO »

19.43 - mercoledì 27 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione al comunicato stampa di Casaautonomia.eu (sotto il lancio di agenzia Opinione), ricordiamo a tutti che ogni qualvolta ci sono le elezioni amministrative del Trentino c’è qualcuno che intitola il comunicato “Gli ospedali di valle siano al centro di una seria riforma”. Peccato che quando era al Governo del nostro Trentino nessuno l’abbia fatta mai questa seria riforma.

Per quanto riguarda gli ambulatori specialistici, che a suo tempo neppure gli attuali componenti di Casaautonomia.eu hanno mai implementato, come mai hanno implementato, nonostante i nostri accorati appelli, i fine settimana dedicati alla specialistica e anche gli ambulatori serali come accade già da tempo nelle altre regioni, corre l’obbligo segnalare che l’anno scorso, anno 2022 la specialistica ambulatoriale trentina ha lavorato per un totale di 94948 ore. Quando i componenti di Casaautonomia.eu erano al governo sotto altro nome, si poteva benissimo lavorarne il triplo di ore di adesso che, di medici, ne abbiamo il 50% di meno di allora. Ma nessuno si mosse, allora. Mentre oggi, almeno siamo in positivo con la mobilità extra-provinciale.

Le liste d’attesa non si smaltiscono aprendo nuovi ambulatori vuoti di personale, come non si smaltiscono riattivando quelli chiusi per mancanza di personale. Si possono smaltire, piuttosto, implementando quanto sta facendo Apss con la telemedicina e con gli ambulatori di prossimità, non solo delle aggregazioni funzionali della medicina generale; anche dei pediatri e degli specialisti ambulatoriali.

Riguardo poi agli ambulatori codici bianchi, ricordiamo a chi sta perorandone la causa, che nel 2008 venne fatto in Provincia un protocollo per integrare ospedale e territorio attraverso i poliambulatori codici bianchi. Non se ne fece nulla per più di un decennio, almeno fino a quando la Giunta Fugatti non promosse, con le Organizzazioni sindacali della medicina generale, un progetto codici bianchi da parte dei nostri medici.Come un progetto per i medici penitenziari.Come un progetto con la emergenza territoriale sanitaria.

Progetti che stiamo ulteriormente progettando anche oggi mancando però oggi le risorse umane ed economiche che c’erano dal 2008 al 2019.

Si dovrebbe poi conoscere di cosa si sta parlando, quando si citano figure di guardia medica oramai obsolete, ricordi di un Trentino oramai sepolto. Non esistono più le guardie mediche da almeno vent’anni. Esiste solo la figura del medico di medicina generale a ruolo unico ed a ciclo di scelta o a ciclo orario. Già dotato di strumentazione di base e infermieri, ma anche di segretarie e altro personale.

Pronto, secondo i progetti attuali firmati dalle Organizzazioni sanitarie della medicina generale, ad essere integrato nella informatizzazione del sistema salute e nella telemedicina tra medico a ciclo di scelta e quello a ciclo orario.La domanda che ci poniamo da sempre invece è una sola: ce li date gli aumenti che non ci avete dato per tutte le legislature precedenti a questa? Né ai medici convenzionati, né ai dirigenti ospedalieri?

Infine: la formazione del medico di medicina generale: non spetta alla Provincia di Trento, e men che meno a Casaautonomia.eu, che dimostra di non conoscere bene l’argomento, sovvertire una Legge nazionale di cui non ha competenza primaria; che prefigura già come deve essere il Corso triennale nelle Scuole di Formazione specifica di medicina generale.

Piuttosto consigliamo di farsi promotore, presso il Ministero competente, di una sperimentazione con la Scuola di Medicina di Trento, laddove sarebbe opportuna una specialità di Medicina generale, con competenza primaria della nostra Provincia di Trento. Ci stiamo lavorando, anche stasera a Roma e in Sisac.

*

Dottor Nicola Paoli

Smi Trentino