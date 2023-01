CONSIGLIO PAT * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « PATTINAGGIO SU GHIACCIO BASELGA DI PINÉ, FUGATTI COMUNICHERÀ ALL’AULA LE SCELTE SU L’UTILIZZO DELL’IMPIANTO »

16.42 - martedì 17 gennaio 2023

Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, terrà comunicazioni all’aula consiliare sulle scelte che stanno maturando circa l’utilizzo dell’impianto per il pattinaggio su ghiaccio di Baselga di Piné alle prossime Olimpiadi invernali 2026. La richiesta di un’informativa è stata firmata da Luca Zeni (Pd) e dai colleghi delle minoranze, stamane poi è maturata nella Conferenza dei capigruppo la decisione del presidente Walter Kaswalder di accogliere l’istanza e di calendarizzare le comunicazioni del governo provinciale alla prossima tornata d’aula, il 7 febbraio.

Zeni ha argomentato che la comunicazione andrebbe resa just in time, in questa stessa tornata di lavori consiliari, vista l’attualità e rilevanza politica di quanto sta verificandosi. E’ stato chiarito ai capigruppo che a norma di regolamento interno del Consiglio si può modificare in corsa l’ordine del giorno dei lavori solo per introdurre temi riguardanti “avvenimenti di estrema gravità ed importanza”.

I capigruppo hanno a lungo dibattuto. Mara Dalzocchio (Lega) ha escluso ogni gravità dell’argomento e chiesto appunto che si riferisca a febbraio, soluzione sostenuta anche da Claudio Cia (F.d.I.) e da Pietro De Godenz (Upt), “perché ad oggi non c’è ancora la proposta definitiva del Coni circa l’utilizzo o meno dell’impianto pinetano, non secondariamente per la morte del padre del presidente Malagò”.

Anche l’assessore allo sport Roberto Failoni – assicurando che verrà data in ogni caso una risposta adeguata al territorio interessato – ha auspicato un confronto in aula quando le scelte saranno maturate e non oggi, vista anche la dichiarazione interlocutoria resa appena ieri dal ministro Salvini.

Paolo Zanella (Futura) ha detto al contrario che il tema andrebbe analizzato adesso e riguarda una partita “mal gestita” dal governo provinciale.

Vanessa Masè (Civica) si è schierata con la sua maggioranza e ha evidenziato come altri il gran numero di informative rese in aula in questa legislatura, senza mai dire no alle opposizioni. Per febbraio anche Giorgio Leonardi (F.I.), Lorenzo Ossanna (Patt) e Luca Guglielmi (Fassa), mentre Alex Marini (Misto- 5 Stelle) ha ricordato che la minoranza fa le interrogazioni, chiede l’accesso agli atti, cerca di capire ed esercitare il proprio ruolo di controllo, ma non ottiene mai risposte adeguate e viene a sapere le cose dai giornali.