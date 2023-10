PAB – PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * AFFLUENZA ORE 17.00: « HA VOTATO IL 52,2% DEGLI AVENTI DIRITTO, LIEVE AUMENTO (+1,7%) RISPETTO AL 2018 (50,5%) »

18.14 - domenica 22 ottobre 2023

Affluenza in lieve aumento a livello provinciale, secondo i dati delle ore 17, per le elezioni che rinnovano il Consiglio provinciale dell’Alto Adige. Il Comune che registra la miglior affluenza è quello di Selva dei Molini.

Seconda rilevazione con i dati sull’affluenza nei 116 Comuni dell’Alto Adige, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Bolzano. Alle ore 17 di oggi sono stati 202.508 le elettrici e gli elettori che si sono recati alle urne, pari al 52,2% degli aventi diritto. Alle elezioni del 2018, alla stessa ora, aveva votato il 50,5% delle cittadine e dei cittadini. Si registra quindi un aumento del 1,7% rispetto a cinque anni fa.

L’affluenza alle urne è attualmente calcolata sulla base del numero di elettori aventi diritto in Alto Adige, che sono complessivamente 429.841. I dati sugli elettori per corrispondenza verranno inclusi nel terzo ed ultimo rilevamento, previsto per le ore 21, orario di chiusura dei seggi.

Per quanto riguarda i comprensori, alle ore 17 i dati più alti a livello di affluenza sono stati raggiunti nel comprensorio Val Pusteria con il 58,1%, mentre il dato più basso è stato registrato nel comprensorio di Bolzano (41,9%).

La maggiore affluenza al voto alle 17 è stata registrata a Selva dei Molini con il 65,2% dei votanti (cinque anni fa lo stesso Comune aveva raggiunto il 62,6%), mentre la partecipazione più bassa si è avuta a Vadena con il 42,9% (nel 2018 il dato riguardava la città di Bolzano con il 43,5%).

A Bolzano la percentuale dei votanti alle 17 è stata del 41,9% (cinque anni fa il 43,5% ), a Merano del 42,4% (nel 2018 fu il 42,9%), a Bressanone del 54,0% (51,7% nel 2018), a Brunico del 54,5% (53,4% nel 2018), mentre Laives ha raggiunto il 40,1% (nel 2018 il dato si attestava sul 44,8%).

Le informazioni sugli esiti del voto sono pubblicate in tempo reale sul portale web elezioni.provincia.bz.it, aggiornamenti costanti sui canali social ufficiali della Provincia di Bolzano, ovvero @ProvinciaBZ per quanto riguarda Twitter , ProvinciaBolzano per quanto riguarda Facebook e provincia.bolzano per Instagram.

Per indicizzare al meglio i risultati è possibile utilizzare l’hashtag ufficiale #elezionialtoadige23.