ENAC * VIDEOCONFERENZA CON ASSOCIAZIONI TRASPORTO AEREO: ZACCHEO, « PENSIAMO ALLA RIPARTENZA E AL FUTURO GARANTENDO LA TUTELA DELLA SALUTE DI VIAGGIATORI E LAVORATORI DEL COMPARTO »

All’incontro, finalizzato a condividere le prospettive per la ripartenza in modo coordinato, hanno partecipato tutte le associazioni di categoria operative nel trasporto aereo – Assaereo, Assoaeroporti, Assoclearance, Assohandlers, Confetra, ENAV, Federcatering, IATA, IBAA, IBAR, Centro studi Demetra – che, in apertura dei lavori hanno ringraziato l’ENAC per l’iniziativa e hanno ricordato, secondo le proprie specificità, gli aspetti di maggior criticità che stanno attraversando.