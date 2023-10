PAT * PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI TRENTINO: « AFFLUENZA ORE 17.00, AL 37,22% (CINQUE ANNI FA ALLA STESSA ORA 38,74%) »

18.06 - domenica 22 ottobre 2023

Elezioni: alle 17.00 in Trentino affluenza al 37,22% Seconda rilevazione delle affluenze in questa tornata elettorale. Alle 17.00 in Trentino hanno votato 164.396 aventi diritto, pari al 37,22%.

Una percentuale inferiore a quella di cinque anni fa quando alla stessa ora il valore era pari a 38,74%.

Ci sono ancora circa 4 ore prima della chiusura dei seggi. Ultima rilevazione dopo le ore 22.00. Lo spoglio inizierà domattina alle ore 07.00.