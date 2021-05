OPENPOLIS * ASSENZE PARLAMENTARI: « CAMERA, BRAMBILLA (99%) – ANGELUCCI (95) – DELLA FRERA (83) – SGARBI (77) – LONGO (68) / SENATO, CERNO (78) – GHEDINI (71) – LA RUSSA (59) – CARIO (45) – RENZI (39) »

LINK

Il livello di partecipazione di deputati e senatori ai lavori delle rispettive aule è un tema che riscuote sempre grande attenzione. Non solo perché i parlamentari hanno precisi obblighi in questo senso ma anche perché, in una fase storica in cui la politica necessita di recuperare credibilità, un ingiustificato assenteismo da parte dei parlamentari risulta inaccettabile agli occhi degli elettori.

Sotto questo punto di vista, i dati dell’attuale legislatura ci dicono che la maggioranza dei parlamentari ha una percentuale di assenze in aula compresa tra lo 0% e il 25%. Tuttavia, si deve anche tenere presente che c’è un gruppo composto da 146 deputati e senatori il cui tasso di assenza è superiore e in alcuni casi arriva a sfiorare il 100%.

14% la percentuale media di assenza alle votazioni dei parlamentari. Su questo tema però è difficile orientarsi. In parte perché è abbastanza complesso comprendere come sono organizzati i lavori delle camere e in parte perché lo stesso parlamento mantiene alcune zone d’ombra sulla materia.

Come si conteggiano assenze, presenze e missioni dei parlamentari. Oltre ad un obbligo di tipo morale, ma anche di opportunità politica, deputati e senatori sono tenuti a partecipare ai lavori dell’aula anche da specifiche norme contenute nei regolamenti delle camere. Nello specifico, si tratta rispettivamente dall’articolo 48 comma 1 del regolamento della camera e dall’articolo 1 comma 2 di quello del senato.

È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera. «Articolo 48 comma 1, Regolamento della Camera dei Deputati».

Tuttavia, oltre ai lavori dell’aula, i parlamentari possono essere chiamati a ricoprire una serie di incarichi ulteriori. Tra questi citiamo il ruolo di questore, di membro dell’ufficio di presidenza e di presidente di commissione. A questi si possono aggiungere incarichi nel governo, senza dimenticare che per un parlamentare è importante mantenere uno stretto legame con il territorio in cui è stato eletto, partecipando ad eventi o incontri organizzati a livello locale.

I molteplici impegni di un parlamentare influiscono sulla percentuale di assenze in aula. Questa fitta agenda di impegni dunque può far sì che un parlamentare non riesca a partecipare sempre ai lavori d’aula. Ma come si monitora la presenza di deputati e senatori? Per far questo è necessario conteggiare la partecipazione ad ogni singola sessione di voto. Ciò perché all’interno di una seduta si possono svolgere anche più votazioni: la presenza in aula all’inizio dei lavori quindi non significa necessariamente che un parlamentare parteciperà all’intera seduta.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il voto avviene in forma elettronica. I dati relativi all’andamento di queste votazioni sono quindi uno strumento fondamentale per monitorare l’attività del parlamento e dei suoi membri. Da inizio legislatura ce ne sono state 8.342 alla camera e 6.485 al senato. È su questa base che possiamo valutare il livello di partecipazione ai lavori dei singoli parlamentari.

I numeri della XVIII legislatura

La percentuale di assenza alle votazioni è uno dei parametri più immediati (anche se non molto sofisticato) attraverso cui i cittadini possono valutare l’attività dei rappresentanti che hanno eletto. Ma quali sono i numeri dell’attuale legislatura? Come abbiamo visto, le votazioni svoltesi dal marzo 2018 sono state oltre 14mila. E la percentuale media di assenze è di circa il 14%.

Entrando più nel dettaglio, possiamo notare che la maggior parte dei parlamentari presenta un tasso di assenteismo alle votazioni compreso tra lo 0% ed il 25%: parliamo di 803 membri di camera e senato su un totale di 949 (è ancora vacante il seggio lasciato libero da Piercarlo Padoan, dimessosi lo scorso novembre), l’84,6%.

3% parlamentari con una percentuale di assenza compresa tra il 50% e il 100%.

Ci sono poi 116 parlamentari (circa il 12%) con una percentuale di assenza alle votazioni compresa tra il 25,1% e il 50%. Infine abbiamo 30 parlamentari (il 3% circa) la cui percentuale di assenza ingiustificata alle votazioni è compresa tra il 50% ed il 100%.

Osservando i dati ancora più da vicino, possiamo notare che i deputati con un tasso di assenteismo compreso tra lo 0 e il 25% sono 502, circa l’80% dei componenti l’aula. Sono 103 (il 16,4%) invece i membri della camera ad avere una percentuale di assenza compresa tra il 25,1% e il 50%. Mentre solo 23 deputati non hanno partecipato a più della metà delle votazioni.

A palazzo Madama invece quasi tutti i senatori rientrano nella fascia compresa tra lo 0 e il 25% di assenze. Solo 21 senatori infatti hanno un tasso d’assenteismo superiore. Di questi, 17 rientrano tra il 25,1% e il 75% di assenze mentre solo 4 hanno percentuali di assenza ancora superiori.

I parlamentari assenti a più del 25% delle votazioni sono 147. La percentuale di assenze di deputati e senatori nella XVIII legislatura, per fascia.

CAMERA DEI DEPUTATI

Le performance dei deputati

Entriamo adesso più nello specifico e vediamo chi sono i membri di camera e senato più assenti. Come abbiamo già raccontato, spesso i parlamentari si trovano a dover svolgere anche altri incarichi istituzionali come ruoli nel governo o nelle commissioni. Questo comporta una maggiore difficoltà a presenziare alle votazioni dell’aula.

Un parlamentare “in missione” non viene considerato come assente durante le votazioni.

Tuttavia in questi casi la loro mancata partecipazione viene giustificata. Il parlamentare infatti viene classificato come “in missione” e la sua assenza non viene conteggiata. Questo ha una valenza ai fini del raggiungimento del numero legale, per fare un esempio. Il conteggio delle assenze non tiene quindi conto delle missioni ma solo delle mancate partecipazioni alle votazioni di senatori e deputati che non rientrano in questa categoria.

Come abbiamo visto, il livello di partecipazione è più scarso alla camera. Qui infatti si trovano 126 deputati su 628 con un tasso di assenteismo superiore al 25% (non fanno parte del conteggio il presidente della Camera Roberto Fico e il seggio rimasto vacante dopo le dimissioni di Padoan).

Anche Giorgia Meloni tra i deputati più “assenteisti”

I 15 deputati con il più elevato tasso di assenteismo

SENATO DELLA REPUBBLICA

A palazzo Madama molti nomi di rilievo tra i senatori più assenti.

Tra i primi 6 posti con la percentuale più alta di assenze troviamo infatti 4 senatori a vita: Giorgio Napolitano, Carlo Rubbia, Renzo Piano e Liliana Segre. Se si escludono i senatori a vita e la presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (che così come Fico alla camera solitamente non partecipa alle votazioni), possiamo notare come anche in questo caso rientrino nella classifica dei 15 politici con la più elevata percentuale di assenze nomi di rilievo del panorama politico presente e passato.

Tra questi possiamo citare Niccolò Ghedini (Fi, 71,4% di assenze), Ignazio La Russa (Fdi, 59%), Matteo Renzi (Iv, 39,8%), Emma Bonino (Più Europa, 31,5%), Paolo Romani (ex esponente di Fi ora nel misto, 30,8%) e Daniela Santanché (Fdi, 28,8%). Al primo posto di questa particolare classifica tuttavia troviamo il senatore del Pd Tommaso Cerno con il 78,1% di assenze.

Tra i senatori più “assenteisti” figura anche Matteo Renzi

I 15 senatori con il più elevato tasso di assenteismo