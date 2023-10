MUSE – TRENTO * “M’AMMALIA 2023”: « DUE GIORNI DEDICATI AI MAMMIFERI E ALLA COESISTENZA, TRA DIBATTITI E LABORATORI (3-4/11) »

16.16 - giovedì 26 ottobre 2023

Al Muse torna “M’ammalia”, due giorni dedicati ai mammiferi e alla coesistenza. Venerdì 3 novembre, dalle 18 alle 19.30: play decide sui grandi carnivori delle Alpi

Sabato 4 novembre, dalle 10 alle 19: giornata di laboratori, quiz e corner scientifici per famiglie. Il rapporto tra umanità e mondo selvatico è al centro di “M’ammalia 2023”, l’evento annuale dedicato al mondo dei mammiferi. Al MUSE l’iniziativa si suddivide in due momenti: venerdì 3 novembre, dalle 18 alle 19.30, è in programma un inedito gioco di ruolo, in modalità play decide, con momenti di dibattito e confronto sulla presenza dei grandi carnivori sulle Alpi: orsi e lupi. Sabato 4 novembre, a partire dalle 10 e fino alle 19, il museo si anima con angoli tematici, quiz scientifici, cacce al tesoro interattive e laboratori per tutta la famiglia.

Come possiamo garantire la sopravvivenza di alcune specie animali insieme al benessere e alla sicurezza della nostra specie? Quali strategie di coesistenza possiamo mettere in campo? Come trovare un equilibrio? Sono alcune delle domande a cui il MUSE – Museo delle Scienze proverà a rispondere venerdì 3 e sabato 4 novembre attraverso science show, giochi di gruppo, corner e laboratori dedicati alle più piccole e ai più piccoli. Il tema 2023 di “M’ammalia”, l’iniziativa dedicata ai mammiferi promossa annualmente dall’Associazione Teriologica Italiana, è la coesistenza tra umanità e animali selvatici.

“Saranno due giornate ricche di attività per riflettere sul complesso tema della coesistenza e conoscere meglio alcune delle specie più affascinanti e discusse del nostro pianeta – spiega Elisabetta Filosi, zoologa MUSE –. L’obiettivo è creare un momento informale di confronto e informazione su un tema caldo: la coesistenza è infatti un argomento sempre più attuale sia a livello mondiale che nazionale. Un tema che abbraccia quello della conservazione e del benessere della nostra specie, due pilastri della sostenibilità”.

Si inizia venerdì 3 novembre, dalle 18 alle 19.30, con un particolare play decide dal titolo “Coesistenza 360. I grandi carnivori sulle Alpi”, un gioco di gruppo che permette di esplorare punti di vista, fatti e possibili scenari in maniera coinvolgente e rispettosa. Cinque tavoli di discussione, moderati dallo staff MUSE, incoraggiano a riflettere con spirito critico e costruttivo su opportunità, problematiche e strategie per coesistere con questi mammiferi. L’attività, su iscrizione (qui), è realizzata in collaborazione con LIFE WolfAlps EU.

Sabato 4 novembre, dalle 10 alle 19, le sale espositive del museo si animano con giochi interattivi, letture animate, visite guidate e approfondimenti per scoprire storie e curiosità sugli animali selvatici che condividono con noi il territorio e conoscere i comportamenti corretti da adottare in natura. La merenda è offerta da Melinda.

Qui il programma completo.

Sul fronte mostre, sono gli ultimi giorni (fino al 5 novembre) per visitare la mostra temporanea “Wild City. Storie di natura urbana”, viaggio in quattro tappe alla scoperta delle interazioni positive, conflittuali e di coesistenza tra l’essere umano e le altre specie in contesto urbano.