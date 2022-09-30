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BIDIMEDIA – EUROMEDIA * INTENZIONI DI VOTO 29 SETTEMBRE 2022:« IL PRIMO SONDAGGIO POST-VOTO VEDE VOLARE M5S E ITALEXIT » (VIDEATE DA RAI 1 – “PORTA A PORTA”)
BIDIMEDIA – EUROMEDIA * INTENZIONI DI VOTO 29 SETTEMBRE 2022:« IL PRIMO SONDAGGIO POST-VOTO VEDE VOLARE M5S E ITALEXIT » (VIDEATE DA RAI 1 – “PORTA A PORTA”)
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09.23 - venerdì 30 settembre 2022
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