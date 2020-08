SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO AL SENTIERO 322: «DUE ESCURSIONISTI INVESTITI DA UNA SCARICA DI SASSI SOTTO CIMA DI VALSOLERO (LAGORAI) »

Due escursionisti investiti da una scarica di sassi sotto cima di Valsolero (Lagorai).

Due escursionisti veneti, un uomo del 1979 e una donna del 1986, sono stati elitrasportati all’ospedale Santa Chiara di Trento per le ferite e le escoriazioni riportate dopo essere stati investiti da una scarica di sassi mentre si trovavano sul sentiero 322 sotto cima di Valsolero, nel gruppo del Lagorai, a una quota di circa 2.200 m.s.l.m. Da una prima ricostruzione la scarica di sassi potrebbe essere stata causata dal passaggio di animali. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 10.45 dai compagni di escursione dei due.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe sanitaria. I due infortunati sono stati medicati e recuperati a bordo dell’elicottero tramite il verricello per essere trasferiti all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Bassa Valsugana, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.