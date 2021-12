MUSE TRENTO * “2050-COME CI ARRIVIAMO?“: « MOBILITÀ SOSTENIBILE, MARTEDÌ 21 DICEMBRE ALLE 15.00 PREVIEW STAMPA E TAVOLA ROTONDA »

11:30 - 20/12/2021

Dal 22 dicembre 2021 al MUSE – Museo delle Scienze di Trento, la mostra “2050: COME CI ARRIVIAMO? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti” affronta le sfide e le scelte connesse alla transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare al 2050 con una mobilità a emissioni zero.

A cura dell’architetto Mario Cucinella, l’allestimento – sviluppato su circa 370 metri quadrati – è realizzato con filati rigenerati dalle reti da pesca e da altri materiali di scarto riciclati e riciclabili al 100%. Il percorso si snoda tra docce sonore, boschi urbani e macchine del tempo.

Martedì 21 dicembre alle 15.00 l’anteprima stampa della mostra.

A seguire, si terrà una tavola rotonda sui temi della mobilità sostenibile e alle 18.30 il taglio del nastro.

Preview stampa, ore 15, con:

Patrizia Famà, MUSE Museo delle Scienze

Antonio Furlanetto, -skopìa Anticipation Services

Alessandro de Bertolini, Fondazione Museo storico del Trentino

*

A seguire, alle 16 tavola rotonda.

Introduce e modera Elena Carbonari di Isoradio

con:

Patrizia Famà, MUSE

Mario Cucinella, studio MCA

Antonello Pezzini, Segreteria Tecnica del Ministro Cingolani, Membro della CCMI del Comitato Economico e Sociale Europeo

Roberto Andreatta, PAT – Euregio

Ezio Facchin, assessore Comune di Trento

Antonio Furlanetto, -skopìa

Giuseppe Ferrandi, Fondazione Museo Storico del Trentino

Matteo Testi, Fondazione Bruno Kessler

Antonio De Roma, ENI

Lorenzo Radice, Gruppo FS Italiane , in video collegamento

Umberto Lebruto, FS Sistemi Urbani, video messaggio

Paolo Carri: Italscania Spa

Carlo. Costa, Autostrada del Brennero

Michele Viale, Alstom Ferroviaria