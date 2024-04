RAI 2 – “ FARWEST “ * 15 APRILE 2024: « NUOVI ELEMENTI SULLA STRAGE DI ERBA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

St 2023/24 – Puntata del 15/04/2024

In apertura di puntata i nuovi elementi sulla strage di Erba, alla vigilia di una nuova udienza che potrebbe riaprire il caso. E ancora, le truffe legate al Superbonus e un’inchiesta su un’università fantasma che rilascia titoli di studio fasulli. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in