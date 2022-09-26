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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (1.017 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 08.39): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, ELETTI DE BERTOLDI – CATTOI – GEBHARD – SCHULLIAN) »

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10.23 - lunedì 26 settembre 2022

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