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MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (1.017 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 08.39): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, ELETTI DE BERTOLDI – CATTOI – GEBHARD – SCHULLIAN) »
MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (1.017 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 08.39): « CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE – SÜDTIROL, ELETTI DE BERTOLDI – CATTOI – GEBHARD – SCHULLIAN) »
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10.23 - lunedì 26 settembre 2022
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