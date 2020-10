CIRCOLO VELA TORBOLE * SPORT: « CONCLUSA LA “WAGNER CUP“ A ORA CI SI PREPARA PER “L’HALLOWEEN CUP OPTIMIST“ DI FINE MESE »

Il Circolo Vela Torbole pensa ora alla meticolosa organizzazione dell’Halloween Cup Optimist di fine mese.

Nella vela si è abituati a prendere quel che c’è; per la 16^ Wagner Cup-7° Trofeo Bertamini, organizzato nel week end dal Circolo Vela Torbole su delega della Federazione Italiana Vela, si è stati fortunati venerdì 1 ottobre ad avere una prima giornata con bel vento, qualche squarcio di sole e quasi 30 Dragoni che hanno navigato in tutta la loro bellezza ed eleganza per tre regate consecutive.

I successivi due giorni pioggia e maltempo l’hanno fatta da padrone lasciando spazio solo per sane chiacchiere tra equipaggi, apprezzati cappuccini e tutto ciò he faceva ingannare l’attesa, che è stata invana. La 16^ edizione della Wagner Cup-Trofeo Bertamini è rimasta dunque con i risultati della prima giornata e la vittoria andata ai danesi Schönherr Jørgen-Christian Videbæk-Joost Houweling, che hanno preceduto i tedeschi Link Stephan-Frank Butzman-Michi Lipp. Bronzo per l’altro equipaggio tedesco formato da Pramann Dirk-Markus Koy e il fuoriclasse svedese Fredrik Lööf (1 oro e 2 bronzi alle Olimpiadi di Londra, Pechino e Sydney sulla Star).

Primo degli italiani Giuseppe La Scala sulla storica “Galatea”(settimo assoluto), secondo Michele Benvenuti in equipaggio con Pablo Soldano e Daniel Chiesa e terzo ITA 76 timonata da Giuseppe Duca con Eulisse Salvatore e Vittorio Zaoli (rispettivamente undicesimi e dodicesimi assoluti. Il prossimo evento organizzato dal Circolo presieduto per questo quadriennio da Mauro Versini è previsto a fine mese (30 ottobre – 1 novembre) per la consueta Halloween Cup della classe Optimist e che già sta impegnando la segreteria in tutta l’organizzazione pre-evento.