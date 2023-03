GALATEO (FDI) * SCUOLA TEDESCA LAIVES – INNO ITALIA: « ATTACCO DEI SECESSIONISTI DI SÜDTIROLER FREIHEIT, MENZOGNE USATE SOLO PER ALIMENTARE ODIO »

15.32 - mercoledì 22 marzo 2023

Il Consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo ha espresso la sua indignazione per il grave attacco alla democrazia e al rispetto dell’unità d’Italia da parte dei secessionisti di Südtiroler Freiheit. “Menzogne usate solo per alimentare odio, perfino strumentalizzando i bambini e l’inno italiano”, ha dichiarato il rappresentante in Alto Adige del partito di Giorgia Meloni.

Il Consigliere provinciale ha fatto sapere di aver verificato personalmente che la classe della scuola tedesca di Laives non è stata indotta a cantare l’inno d’Italia, ma che i bambini sono stati lasciati liberi di farlo o meno. “Evidentemente molti di loro hanno sentito nel cuore l’orgoglio trasmesso dalle parole di Mameli, di appartenere ad una nazione, quella italiana, che concede alla minoranza tedesca il massimo dell’autonomia espresso da qualsiasi stato libero nel mondo”, ha aggiunto Galateo.

Galateo ha ricordato la tragica vicenda della sua famiglia, che ha pagato con il sangue lo scontro etnico nel 1965 nell’attentato di Sesto Pusteria, dove persero la vita due giovani carabinieri. “Uno era cugino di mio papà, ucciso sotto i colpi di armi da fuoco dei terroristi secessionisti. Knoll vuole riportarci agli anni degli attentati e deve essere unanime la condanna di questo metodo di fare propaganda sulla pelle delle persone”, ha sottolineato l’esponente di Fratelli d’Italia.

Il Consigliere provinciale ha chiesto l’unanimità della condanna di questo metodo di fare propaganda e la solidarietà del Consiglio provinciale nei confronti dell’Ambasciata d’Italia in Austria e della Repubblica italiana nel suo complesso, come da giuramento sulla Costituzione cui anche il Consigliere Knoll si è sottoposto. “Non dobbiamo abbassare la guardia sulla difesa dei nostri valori e della nostra identità nazionale”, ha concluso Galateo.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia