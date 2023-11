MERCATINO TRENTO – ALBERO DI NATALE: « INSTALLAZIONE IN PIAZZA DUOMO, LA DIRETTA VIDEO STREAMING LIVE HD (VIDEOMAPPING LUCI) »

15.03 - mercoledì 8 novembre 2023

LINK DIRETTA VIDEO HD BY OPINIONE

© AVVISO LEGALE – DIRITTI D’AUTORE – COPYRIGHT / Il video streaming live presente in questo canale YouTube è soggetto al diritto d’autore (Legge 633/’41), sia per le riprese video che eventuali fermi immagine (screenshot). È vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata, compreso il download. Per la richiesta di licenza (a titolo oneroso) per diffondere il nostro segnale video e/o l’acquisto dei diritti contattare: concessionaria@agenziagiornalisticaopinione.it

////

Comunicato stampa Comune di Trento – 7/11/2023