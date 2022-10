RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “: « DOMENICA 16/10 TRA GLI OSPITI CARLO BONOMI ED ANDREA ORLANDO »

11.05 - domenica 16 ottobre 2022

La crisi energetica e l’allarme lanciato dal mondo delle imprese; l’elezione dei presidenti delle Camere, le trattative per la formazione del nuovo Governo e la dialettica interna ai partiti di maggioranza e di opposizione; il XX Congresso del Partito Comunista Cinese e i riflessi internazionali. L’attualità nazionale e internazionale sempre al centro di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 16 ottobre, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, i politologi Marco Tarchi e Sofia Ventura, l’ex vicepremier e segretario dell’Udc Marco Follini, l’ambasciatore e consigliere scientifico dell’Ispi Stefano Stefanini, il corrispondente Rai da Pechino Marco Clementi.