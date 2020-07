CGIL – CISL – UIL – FENALT * ORARI LAVORO DIPENDENTI: « INCOMMENTABILI LE PAROLE DI FUGATTI, PRONTI A TORNARE SUBITO AL TAVOLO DI CONFRONTO »

Incommentabili le dichiarazioni del Presidente Fugatti” questa la posizione di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL EE.LL e FENALT.

Malgrado una sentenza molto dura nei confronti della Giunta provinciale che intimava l’esecutivo a ritornare a più miti consigli, il Presidente Fugatti non sembra sentir ragioni.

La concertazione sindacale sull’orario di lavoro dei dipendenti non è solo una formalità contrattuale, ma è condivisione di scelte politico organizzative per garantire servizi migliori ai cittadini trentini, garantendo ai dipendenti di lavorare in sicurezza.

Liquidare la questione come una fastidiosa formalità è mancare di rispetto al personale provinciale, alle Organizzazioni sindacali e ad un Giudice che ha valutato “antisindacale” l’atteggiamento di questa Giunta.

Pronti a tornare subito al tavolo di confronto insieme al Presidente, ma nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

Siamo pronti a mobilitarci nuovamente se questa Giunta non si confronterà con noi.

*