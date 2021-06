MEDIOBANCA * MBCREDIT SOLUTIONS: « ACQUISTATI CREDITI NON PERFORMING PER UN VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DI 200 MLN, DAI PRIMARI ISTITUTI BANCARI ITALIANI »

MBCredit Solutions acquista crediti non performing per un valore nominale complessivo di €200 milioni da primari istituti bancari italiani.

MBCredit Solutions annuncia di avere concluso tre distinte operazioni operazioni di acquisto di crediti non performing da primari isitituti bancari italiani per un valore nominale complessivo di €200 milioni.

In particolare è stato siglato con UniCredit l’acquisto di due portafogli di crediti unsecured retail, di cui una porzione legalizzata, per un valore nominale complessivo 165 milioni di euro, consolidando ulteriormente la partnership sviluppata con l’Istituto di piazza Gae Aulenti.

I portafogli oggetto di acquisizione contengono anche crediti rinvenienti da posizioni in origine ipotecarie il cui asset è stato venduto (c.d. code di mutuo) sulle quali MBCredit Solutions beneficia di una consolidata esperienza derivante da acquisizioni precedenti.

MBCredit Solutions ha inoltre concluso la prima operazione di acquisto con un altro operatore bancario di rilievo di un portafoglio di crediti retail e corporate unsecured per un valore nominale complessivo 33 milioni di euro, ampliando ulteriormente il panel delle proprie cedenti e confermandosi partner di riferimento per il settore bancario italiano.

*

MBCredit Solutions acquires non-performing loans worth an aggregate nominal €200m from leading Italian banking institutions

Milan, 21 June 2021- MBCredit Solutions is pleased to announce it has completed three separate acquisitions of NPLs from leading Italian banking institutions, with an aggregate value of €200m.

In particular, an agreement has been reached with UniCredit to acquire two portfolios of unsecured retail loans, in partly litigated, with a combined nominal value of €165m, thus further consolidating the company’s relationship with UniCredit.

The portfolios acquired also include receivables in arrears still outstanding originated by mortgages for which the asset has already been sold, a segment in which MBCredit Solutions has developed a consolidated track record as a result of its previous acquisitions.

Finally, MBCredit Solutions has also completed its first acquisition from another leading bank, involving a portfolio of unsecured retail and corporate loans with a combined nominal value of €33m, thus further expanding the range of operators with which it works, and confirming the company’s position as a partner of choice for the Italian banking sector.