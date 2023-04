CONSIGLIO PAT * ROMA – INCONTRO PRESIDENTI ASSEMBLEE LEGISLATIVE: KASWALDER, « FAVOREVOLE AD ALLARGAMENTO PREROGATIVE AUTONOMISTICHE DEI TERRITORI »

16.51 - giovedì 6 aprile 2023

Si è tenuto questa mattina il secondo incontro in un mese tra i presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riuniti in Assemblea plenaria presso la sede di Roma, e Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Il tema dell’autonomia differenziata viene approfondito con la Conferenza dei presidenti che rappresenta per il Governo un interlocutore privilegiato sul tema.

Alla riunione, coordinata dal presidente Roberto Ciambetti (Veneto) ha preso parte anche Walter Kaswalder in rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento. Kaswalder ha espresso un generale favore verso la prospettiva di un allargamento delle prerogative autonomistiche dei territori, ricordando al contempo al ministro le peculiarità della Provincia di Trento, chiamata a gestire tra l’altro un complesso territorio di montagna, non certo raffrontabile e omologabile – anche in relazione al costo dei servizi pubblici – rispetto alle regioni di pianura.