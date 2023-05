CONFINDUSTRIA TRENTO * TRENTINO EXPORT: FEDRIZZI, « ASSEMBLEA SOCI, APPROVATO IL BILANCIO ESERCIZIO 2022 E RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI »

16.03 - giovedì 18 maggio 2023

Mercoledì 17 maggio 2023, si è svolta la 48° Assemblea dei soci di Trenti-no Export, consorzio di 120 piccole e medie imprese della provincia di Trento e braccio operativo per l’internazionalizzazione di Confindustria Trento. Alla presenza della presidente di Trentino Export, Barbara Fedrizzi, i soci presenti hanno approvato il bilancio dell’esercizio 2022 e rinnovato le cariche sociali.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede così l’elezione di Fabio Ognibeni (Ciresa Enrico S.r.l.) quale Presidente Onorario in sostituzione di Mimmo Franco Cecconi, oltre all’ingresso di Dario Manzana (GPI S.p.A.) in sostituzione di Riccardo Ravasio (Distillerie Bertagnolli S.r.l.) e la conferma di Luca Oss Emer (New Engineering S.r.l.) quale Vice Presidente. Sono stati poi confermati i passati consiglieri: Marisa Zeni (Eurostandard S.p.A.), Federica Finco (Casearia Monti Trentini S.p.A.), Fabrizio Gasperi (Gy Form S.r.l.) e Maura Mazzer (Vetri Speciali S.p.A.). Confermato anche il collegio sindacale che vede come Presidente Alberto Bertamini oltre a Federico Dorighelli e Giancarlo Agostini.

La Presidente Fedrizzi, in apertura alla sua relazione ha sottolineato come “Anche questo anno purtroppo stiamo vivendo una situazione economica ed internazionale particolarmente complessa. La guerra in Ucraina ormai dura da più di un anno e la spinta inflazionistica che tutti noi stiamo viven-do non sembra aver fine. E’ stato un anno difficile per tutti ma come Coo-perativa abbiamo stretto i denti e aumentato i nostri sforzi muovendoci in un’ottica di ampliamento del campo di azione della Cooperativa. Parlando brevemente di dati e numeri, nell’ultimo anno abbiamo organizzato vari Focus Paese su: Russia, Scandinavia, Singapore e Malesia, Gran Bretagna, Francia, India, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Canada e Corea del Sud; che hanno visto lo svolgimento di 62 incontri one to one tra le aziende partecipanti ed i nostri referenti esteri”.

In conclusione, poi, sempre Barbara Fedrizzi ha voluto evidenziare come: “nell’anno passato il Consorzio ha sostenuto le aziende trentine con 26 ricerche di mercato, 38 organizzazioni di incontri b2b, 4 assistenze post in-contri b2b e 88 aziende assistite con consulenze di vario tipo. Legali, fiscali e doganali“.