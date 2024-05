RETE 4 – “FUORI DAL CORO” * «UNA NUOVA PAGINA DELL’INCHIESTA SUL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE (22/5) »

12.45 - martedì 21 maggio 2024

Domani, mercoledì 22 maggio, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro” ampio spazio verrà dedicato all’inchiesta sul sistema sanitario nazionale che il programma condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro, porta avanti da diverso tempo e in seguito alla quale molte Regioni si stanno attivando per riconoscere il rimborso ai pazienti costretti a rivolgersi alle strutture private. Sempre sul tema, il racconto delle difficoltà di alcuni genitori durante la ricerca di visite mediche urgenti per i propri bambini.

Al centro della puntata, inoltre, un’analisi sulla gestione dei fondi europei del PNRR, mentre emergono casi di frode in Abruzzo e Veneto.

E ancora, un viaggio nel mondo delle comunità islamiche in Italia e in Germania. Se nel Belpaese il focus sarà duplice e si indagherà sulla presunta poligamia di alcuni – con documenti inediti – e sulle moschee abusive di Roma, ad Amburgo ci si concentrerà sulla manifestazione di fine aprile nel corso della quale alcuni gruppi hanno chiesto l’istituzione di un Califfato. Infine, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.