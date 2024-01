MEDIASET – * MAURIZIO COSTANZO: “ CANALE 5, MARIA DE FILIPPI E FABIO FAZIO INSIEME PER RICORDARLO “

12.24 - lunedì 15 gennaio 2024

Saranno Maria De Filippi e Fazio Fazio a condurre, eccezionalmente insieme, lo speciale Mediaset dedicato a Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa.

A ripercorrere con Maria De Filippi e Fabio Fazio la lunga carriera del grande giornalista, alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana.

Lo speciale, in onda prossimamente su Canale 5 in seconda serata, regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.