MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: « CASO ‘ X FACTOR”, LA CONSEGNA DEL PRIMO TAPIRO D’ORO A DARGEN D’AMICO »

mercoledì 29 novembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Dargen D’Amico – nel giorno del suo 43esimo compleanno – festeggia con il primo Tapiro d’oro della carriera. Morgan, ai microfoni del tg satirico, aveva accusato lui, Fedez e Francesca Michielin di far parte di una cricca che decide tutto e che ha interessi economici connessi. E di esserci loro dietro alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma.

Intercettato da Valerio Staffelli a Milano, il giudice del talent ha dichiarato: «Ho visto affermazioni che non corrispondevano al vero: accuse di complotti. Morgan è stato lesivo nei confronti dei ragazzi. Ha detto che è tutto finto». E quando l’inviato di Striscia chiede se Morgan ha stalkerizzato qualcuno del cast, Dargen risponde: «Io questo non lo so».

Ma a proposito della presunta cricca, il tg satirico di Antonio Ricci mostra un’intervista del concorrente di X Factor, in squadra proprio con Dargen, Zo Vivaldi (all’anagrafe Lorenzo Caio Sarti) degli Stunt Pilots, che in passato aveva lavorato con Fedez al disco “Paranoia Airlines”. Più un professionista della musica, quindi, che un esordiente. E che in una puntata del Daily di X Factor Fedez finge di non conoscere, nonostante la loro pregressa collaborazione.

