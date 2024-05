MANICA (PD TRENTINO) * FESTIVAL ECONOMIA: «IL MINISTRO SALVINI A TRENTO APPROFITTA DELL’EVENTO PER PRESENTARE IL LIBRO DEL SIG. SALVINI»

15.53 - mercoledì 22 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

IL MINISTRO SALVINI A TRENTO APPROFITTA DEL FESTIVAL PER PRESENTARE IL LIBRO DEL SIG. SALVINI

Una delle più persistenti e censurabili caratteristiche del “salvinismo leghista” – e più in genere di certe culture di destra, come dimostra il caso Miccichè in Sicilia – è l’interpretazione privatistica della “res publica” e di ciò che la sostanzia. Secondo comportamenti ormai divenuti consuetudini, l’eletto, in quanto tale, non rappresenta le istituzioni, ma le occupa, se ne appropria e, se del caso, talora le usa a sua discrezione ed a suo vantaggio.

Sembra che anche a Trento, tali atteggiamenti stiano per essere esibiti ai massimi livelli. Risulta infatti che domani, il sig. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti e leader di un partito di governo, dovrebbe essere ospite istituzionale del Festival dell’Economia.

In quell’occasione però sembra che lo stesso colga l’occasione per presentare la sua ultima “fatica letteraria”, firmando e vendendo le copie al pubblico presso la “Libreria del Festival”. In una mescolanza indecente di attività private e di funzione pubblica ed in piena campagna elettorale, Salvini non perde insomma occasione per dar prova della scarsa considerazione nella quale tiene ruoli ed istituzioni pubbliche, trovando in quest’agire scandaloso il silente sostegno dei suoi accoliti locali, anch’essi incapaci di distinguere e proni invece ai desideri del ”capo”.

Un pessimo esempio di “incultura” politica e di assenza totale di un minimo senso delle istituzioni

*

Il Presidente del Gruppo cons. prov. PD del Trentino

Alessio Manica