LUCA GUGLIELMI * SONDAGGIO WINPOLL: « PER NOI DI “FASSA” AVANTI CON MAURIZIO FUGATTI, SENZA SE E SENZA MA »

20.30 - sabato 15 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

I 1.894 “rifiuti “nella risposta all’indagine di sondaggio dimostrano ancora una volta la scarsa volontà del mondo autonomista e popolare di centro-destra di prestarsi a inutili divisioni.

In questi cinque anni ho condiviso un percorso positivo e produttivo, per la val di Fassa, con Maurizio Fugatti. L’Associazione che rappresento mi ha dato ampio mandato per la sua riconferma nel 2023. Convintamente saremo dove, lealmente, saremo.

Personamelmente niente che mi divida con Sergio Divina, con lui ho vissuto il “corri-corri” nelle politiche 2013 e da lui ho imparato molto. Grazie proprio alla nostra “Fassa” conquistò, Sergio, il seggio di “miglior perdente” con l’allora Legge elettorale (battendo il concorrente dei 5 Stelle).

Ma questa è storia. Con Sergio rimane una grande amicizia, amicizia e fatti che Maurizio non ha mancato si dimostrare in questa legislatura con me e per la Valle che ho l’onore di rappresentare.

In conclusione: per “Fassa” avanti con Maurizio Fugatti, senza se e senza ma!

*

Luca Guglielmi – Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Fassa)

Vicepresidente Regione Trentino Alto Adige – Südtirol