LEGA SALVINI TRENTINO * INCENDIO LUNGADIGE SAN NICOLÒ – TRENTO: « AVEVAMO SEGNALATO LA SITUAZIONE, MA LA MAGGIORANZA IN COMUNE NON HA VOLUTO ASCOLTARE »

Incendio Lungadige San Nicolò: la Lega aveva segnalato la situazione, ma la maggioranza non ha voluto ascoltare.

Da diverso tempo, in Lungadige San Nicolò si trova un’area di proprietà comunale con un piazzale e due edifici lasciati in stato di abbandono. Lo spazio è recintato, ma il cancello risulta aperto e chiunque volesse può accedervi, infatti diverse persone utilizzano quello spazio di proprietà comunale, presumibilmente senza autorizzazione, con grave rischio per la loro incolumità.

Il gruppo Lega aveva segnalato la situazione presso la Circoscrizione Centro storico – Piedicastello presentando un documento dedicato che chiedeva sia di valutare quali fossero gli elementi da demolire, di far partire quanto prima la demolizione degli stessi, nonché di mettere in sicurezza la recinzione per evitare ulteriori utilizzi diversi da quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.

Nella seduta del 10 marzo scorso il testo è stato discusso in consiglio, ma la maggioranza non ha voluto approvare il testo, negando l’emergenza.

Oggi si apprende dell’incendio scoppiato proprio in quell’area, che è palesemente indicata come nuovo rifugio per diverse persone disagiate, che vivono li in condizioni di pessima salubrità e rischio per la loro salute. Il fumo generato ha avvolto diversi quartieri limitrofi.

Nella valutazione positiva del fatto che non vi siano stati feriti o ancor peggio vittime dell’incendio, il Gruppo Lega in circoscrizione torna a ribadire la necessità di immediato abbattimento degli edifici e sgombero dell’area, per evitare che ulteriori eventi come quello odierno di possano ripresentare, con il rischio che abbiamo esiti anche peggiori. L’auspicio è che ora il Comune voglia intervenire con tempestività e procedere alla demolizione, altrimenti la questione sarà nuovamente sottoposta all’attenzione del consiglio della circoscrizione.

Gruppo consiliare

Lega Salvini Trentino

Circoscrizione Centro storico – Piedicastello

Martina Loss, Clemente Covi, Carla Valzolgher