ROSSATO (FDI) * GRANDI CARNIVORI: « PREOCCUPAZIONE PER ORSO NELLE CAMPAGNE DELLA VAL DI NON ED AVVISTAMENTO DI TRE CUCCIOLI A SARDAGNA (SOPRA TRENTO) »

09.06 - martedì 11 aprile 2023

Orso nelle campagne della Val di Non – Rossato (FdI) “Esprimo preoccupazione per l’incolumità dei cittadini.” Proseguono gli avvistamenti di plantigradi nella nostra Provincia dopo il drammatico episodio della scorsa settimana nei pressi dell’abitato di Caldes. Nella mattinata di ieri, un agricoltore di Contà, località della Val di Non, ha notato un orso che lo stava raggiungendo mentre era al lavoro nella propria campagna. Un grande spavento e la fuga verso casa sono state le comprensibili reazioni di questo incontro ravvicinato.

Sempre nella giornata di ieri, ho avuto notizia dell’avvistamento da parte di un escursionista di tre cuccioli di orso sopra l’abitato di Sardagna, un episodio che si sarebbe verificato qualche settimana fa e che fortunatamente non ha avuto conseguenze, vista l’apparente assenza della mamma dei cuccioli. Situazioni che non possono che destare una grande preoccupazione in tutti noi e che solo chi vive il territorio riesce a comprendere appieno. Il Trentino vanta numerose comunità montane che grazie al territorio sopravvivono e prosperano. Agricoltura e turismo sono le principali fonti di sussistenza ed è compito di chi amministra lo stesso territorio, garantire la sicurezza come oggi chiedono principalmente e con forza le nostre vallate. E’ giunto il momento di fare qualcosa! Troppo facile giudicare una situazione che non si conosce da una grande città o da un luogo dove determinati problemi paiono lontani e affrontabili con un manuale in mano o seguendo qualche guida online! Esprimo tutta la mia vicinanza alla nostra gente in questi giorni di dolore e preoccupazione.

Cons. Katia Rossato – Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia