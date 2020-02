Sul sito iene.it la dichiarazione di Antonino Monteleone sulle intercettazioni consegnate per conto della Procura di Como alla difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, riguardo l’ultimo servizio sul caso, andato in onda giovedì sera durante “Le Iene Show”.

