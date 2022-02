ISTITUTO ITI BUONARROTI – TRENTO * EMERGENZA CLIMATICA: « INCONTRO DIBATTITO CON GLI STUDENTI, APPUNTAMENTO IL 5 FEBBRAIO DALLE 9.30 ALLE 11.00 »

17:34 - 2/02/2022

Ancora una volta sarà l’ITI Buonarroti la sede della celebrazione da parte dell’Associazione scuola senza frontiere della giornata nazionale contro gli sprechi alimentari. L’incontro avrà inizio alle ore 9.30. Sarà la dirigente Laura Zoller ad introdurre il tema mentre i rappresentanti degli studenti presenteranno le loro riflessioni. Con l’occasione dell’evento saranno resi noti dal segretario di ASSFRON Carlo Bridi i dati aggiornati dell’indagine dell’UNI Bo e da Last Minute market sulla riduzione degli sprechi alimentari che per il secondo anno consecutivo si registrano in calo in Italia. Il vice presidente della Provincia e la dirigente scolastica Sbardella presenteranno le iniziative della Provincia per un più corretto rapporto cibo –ambiente- salute.