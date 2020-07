FEDERMANAGER TRENTO * RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO: « NOMINATI PRESIDENTE MARCO LARENTIS E VICEPRESIDENTE ARMANDO TAMANINI »

L’Associazione dei Dirigenti e Quadri industriali del Trentino ha rinnovato il proprio Direttivo.

L’Associazione, attraverso i propri organi, si pone come espressione della professionalità a 360 gradi nel settore industriale, ma non solo, si è fissata ambiziosi obiettivi che, confermando la continuità dei progetti già in essere, prendono in considerazione le richieste e i desideri e le sollecitazioni della propria base: interloquendo con le Associazioni di categoria, Enti Istituzionali locali e nazionali, il mondo formativo della scuola.

I valori in cui l’Associazione crede e persegue sono una continua ricerca della professionalità dei propri associati in una continua formazione per potersi formare individualmente e formare in conseguenza i propri interlocutori.

I componenti del direttivo, espressione sia del mondo operativo in servizio che rappresentanti il mondo dei pensionati, sono i Consiglieri Casotto Mauro, Dalceggio Diego, De Biasi Carlo, Monti Alessandro, Pellegrino Cinzia, Tonioni Tamara, Torelli Franco, i revisori dei Conti Buosi Alessandro, Di Paolo Adriano, Galli Roberta, i Probiviri Bortolotti Roberto, Fontanari Stefano, Seraglio Forti Emanuela. Il vicepresidente Tamanini Armando e il presidente Larentis Marco.