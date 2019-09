GRUPPO LUNELLI SPA – RAVINA DI TRENTO * PALLAVOLO: « INSIEME A TRENTINO VOLLEY PER LA SURGIVA VOLLEY CUP, DOMENICA 29/9 A CARISOLO »

Domenica 29 settembre al Palazzetto di Carisolo torna per la seconda edizione il Torneo Surgiva Volley Cup in cui si sfideranno gli “Under 13” di tre società trentine (Trentino Volley con due squadre, Brenta Volley e ACV Miners) una altoatesina (STS Volley con due squadre) e tre venete (New Comelico Volley, Castellana Volley e Kioene Padova).

Una giornata all’insegna dello sport e di condivisione, in cui tutti i partecipanti possano divertirsi giocando a pallavolo, attraverso una formula di gioco che prevede un modulo che coinvolge attivamente ogni piccolo atleta.

Un’occasione per Surgiva di rinforzare la partnership con Trentino Volley, di cui è sostenitrice dal settembre 2018 e con il Parco Adamello Brenta, coinvolto in questa attività, dalle cui sorgenti la sua acqua sgorga incontaminata.

Surgiva è molto attenta a patrocinare e promuovere eccellenze e realtà del territorio trentino in cui è radicata e con questo progetto si vuole dedicare a sostenere non solo lo sport locale, ma anche il tessuto giovanile, promuovendo uno stile di vita sano, attivo e sensibile alla natura.