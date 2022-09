PARLAMENTO EUROPEO * CHIOCCHETTI NUOVO SEGRETARIO GENERALE: DORFMANN, « UN ONORE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE »

08.33 - martedì 13 settembre 2022

Chiocchetti nuovo segretario generale del Parlamento europeo. Dorfmann: “Onore per la nostra Regione”. Il moenese Alessandro Chiocchetti è il nuovo segretario generale del Parlamento europeo. Ieri sera è arrivata la nomina dell’Ufficio di presidenza dell’Eurocamera, riunito a Strasburgo. Il funzionario originario della Val di Fassa prende così il posto di Klaus Welle, che passa il testimone dopo tredici anni alla guida della macchina amministrativa europea.

“Il segretario generale svolge un ruolo importantissimo. Da lui dipende il funzionamento di tutta l’amministrazione del Parlamento – commenta Herbert Dorfmann, europarlamentare del Trentino-Alto Adige, congratulandosi con Chiocchetti – È un grande onore per la nostra Regione che questo posto sia occupato da un funzionario di origini trentine. Alessandro Chiocchetti è dotato di notevole esperienza e capacità. Ha lavorato per più di vent’anni in Parlamento europeo, anche servendo i presidenti Antonio Tajani e Roberta Metsola. Sono sicuro che saprà ricoprire al meglio questo importante incarico”.

Chiocchetti diventa l’ottavo segretario generale nella storia del Parlamento europeo. Il secondo di nazionalità italiana. Il primo di origini trentine.