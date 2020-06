GRUPPO AUTOSTRADE PER L’ITALIA * PRIMO TRIMESTRE DEL 2020 – RISULTATI CONSOLIDATI: « UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DEL GRUPPO PARI A 68 MILIONI DI EURO, CON UN DECREMENTO DI 78 MILIONI DI EURO »

Roma, 11 giugno 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia S.p.A., riunitosi il 10 giugno 2020 sotto la presidenza dell’ing. Giuliano Mari, ha approvato l’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Nella predisposizione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 è stata confermata, rispetto a quanto già ampiamente illustrato nella Relazione Finanziaria Annuale 2019, la valutazione della capacità della Società e del Gruppo di continuare a operare in continuità, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili IFRS. Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia, fermo restando i fattori di incertezza illustrati nella Relazione Finanziaria Annuale 2019, ha predisposto l’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 nella prospettiva della continuità aziendale, alla luce delle azioni intraprese a sostegno del fabbisogno finanziario della Società , nonché della ragionevole possibilità di raggiungere un accordo con il Governo e il MIT (che assicurerebbe un equilibrio strutturale e di lungo periodo e permetterebbe ad Autostrade per l’Italia di stabilizzare la struttura finanziaria, grazie anche a un più agevole accesso al mercato del credito), che portano a ritenere tutti i fattori di rischio e incertezza ragionevolmente superabili.