PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS: « I DATI DI MARTEDì 7 LUGLIO – SONO 3 I NUOVI CASI POSITIVI DA COVID, FRA LORO ANCHE UNA PERSONA APPARTENETE AL GRUPPO DI KOSOVARI »

Coronavirus: tre casi positivi oggi. Sono 3 i nuovi casi positivi da Covid 19 rilevati nel rapporto odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Fra loro c’è anche una persona appartenete al gruppo di kosovari individuati nei giorni scorsi e risultata positiva al tampone effettuato a seguito delle misure di contenimento del contagio messe in atto dai sanitari che hanno isolato il principio di focolaio. Sempre nell’ambito di questo caso sono in attesa di responso altro tre tamponi che completano così l’indagine epidemiologica che entro questa settimana si ritiene possa essere conclusa.

Gli altri due casi positivi segnalati oggi invece provengono da altri esiti di screening e non sono correlati al focolaio.

Il rapporto odierno inoltre conferma che non c’è stato nessun decesso causa coronavirus e che i ricoveri in ospedale rimangono 3, nessuno dei quali in rianimazione.

I tamponi analizzati sono stati 547, di cui 444 dall’azienda da sanitaria e 103 dalla Fem.