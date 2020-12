GIOVENTÙ NAZIONALE TRENTINO * ATENEO TRENTO « AZIONE UNIVERSITARIA ENTRA IN UNIVERSITÀ, RAPPRESENTEREMO IN OGNI SEDE IL PROGETTO DI ” SIAMO UNITN ” »

Dopo oltre due lustri, Azione Universitaria entra in università! Finalmente chi ha una visione tradizionale del mondo, chi fa del buon senso non un’esca elettorale da lanciare ma una ragion d’essere, chi l’interesse degli studenti non solo lo predica ma realmente lo difende entra in università; e si badi bene, non solo all’interno di contenitori civici come in altri tempi -opportunamente anche- è stato fatto bensì dalla porta principale, con il libro sotto il braccio e la feluca sul capo.

In un periodo in cui la sfiducia nei confronti di partiti e sindacati è all’apice, come dimostra la significativa flessione elettorale dell’UdU, l’ingresso di Azione Universitaria, anche dal punto di vista simbolico, rappresenta una storica vittoria che dimostra come la sfiducia nei confronti dei movimenti polarizzati possa essere agilmente superata, offrendo agli studenti (ma mutatis mutandis a qualunque corpo elettorale) un’alternativa seria, competente e degna di fiducia.

Per la prima volta, peraltro, il centrodestra, mettendo da parte le differenze che fisiologicamente ci sono tra i vari movimenti, si è unito su un accordo di programma nell’esclusivo interesse degli studenti. Perciò, ci preme ringraziare SIAMO FUTURO e la Lega giovani, alleati seri e leali, nella persona del Cons. Leonardo Divan, nonché le componenti civiche che hanno sposato il nostro progetto di SIAMO UNITN. Un pensiero non può che essere rivolto, inoltre, a Pasquale Oronzio, Presidente nazionale di Azione Universitaria, per la fiducia che ha riposto in Noi e per il costante aiuto nonché per la vicinanza pressoché quotidiana, che dimostra la profonda attenzione riservata alla realtà del nostro splendido Ateneo.

Tutta la squadra, dunque, guidata eccellentemente nella complessa sfida elettorale da Giacomo Mason, neoeletto al Consiglio di Dipartimento di Economia e Management, difenderà con disciplina e onore gli interessi di tutti gli studenti e rappresenterà in ogni sede il progetto di SIAMO UNITN: la coalizione c’è, ha dimostrato di saper fare sintesi e di essere una valida alternativa apprezzata dagli studenti e che, quindi, non può che aspirare a diventare la protagonista della vita politica universitaria dei prossimi anni.

*

Davide Piasente

Il Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Trentino