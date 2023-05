GALATEO (FDI) * INCONTRO MINISTRO SANTANCHÈ: « FOCUS SUL RUOLO FONDAMENTALE DEL TURISMO IN ALTO ADIGE »

10.39 - domenica 28 maggio 2023

Si è tenuto venerdì un cordiale e costruttivo incontro tra il Consigliere Provinciale Marco Galateo e il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, durante il prestigioso Festival dell’Economia svoltosi a Trento.

L’incontro ha offerto un’importante opportunità per discutere il ruolo fondamentale del turismo in Alto Adige. Il Consigliere Marco Galateo ha sottolineato l’importanza dell’Alto Adige come una delle destinazioni turistiche di maggior successo in Italia. Ha evidenziato la bellezza naturale, la ricchezza culturale e storica, nonché l’ospitalità degli abitanti locali che rendono il territorio altoatesino un luogo imperdibile per i visitatori nazionali e internazionali.

In particolare, il Consigliere Galateo ha riconosciuto il potenziale dell’enogastronomia come volano per il turismo locale. La valorizzazione dei luoghi del patrimonio Unesco, dei paesaggi mozzafiato, dei luoghi protetti dai beni culturali e di interesse storico rilevante, secondo Galateo potrà attrarre un numero sempre maggiore di visitatori. Durante l’incontro, è stato evidenziato che il turismo nell’Alto Adige ha raggiunto risultati straordinari, con un record di 34 milioni di pernottamenti ad alto valore aggiunto per il territorio. Questo dato testimonia l’attrattiva e la qualità dell’offerta turistica dell’intera regione.

Il Consigliere Marco Galateo ha dichiarato: “L’intuizione di utilizzare l’enogastronomia come volano turistico si sta dimostrando un successo in Alto Adige. Continueremo a promuovere la tradizione culinaria locale, lavorando per attrarre sempre più visitatori e offrire loro un’esperienza indimenticabile”.

Galateo ha anche invitato il ministro Santanchè ad incontrare i rappresentanti delle associazioni turistiche in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale del prossimo autunno.

“Per un ulteriore sviluppo dell’offerta turistica, è però necessario rimuovere il numero chiuso delle strutture ricettive” ha detto il ministro durante l’intervento al festival dell’Economia. “L’ Alto Adige vive di turismo ed è centrale alla nostra proposta politica” ha concluso il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni.

Marco Galateo

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Provincia autonoma Bolzano

