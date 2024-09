ON. URZÌ (FDI) * AUTONOMIA- REPLICA A MANICA E DE BERTOLINI: «PD IN STATO CONFUSIONALE, FRATELLI D’ITALIA RIPARERÀ AI DISASTRI LASCIATI DALLA SINISTRA»

16.21 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PD IN STATO CONFUSIONALE – URZÌ (FDI) CENTRODESTRA UNITO, RIPARERÀ AI DISASTRI SULL’AUTONOMIA LASCIATI DALLA SINISTRA.

De Bertolini e Manica del Pd (ma la cosa non ci sorprende) non hanno capito niente della riforma dello Statuto. Non crediamo solo per distrazione.

Crediamo piuttosto a malafede.

In ogni caso diamo loro alcune informazioni utili:

1.⁠ ⁠Si rassegnino ma in questa legislatura non solo terremo fede agli impegni ma realizzeremo tutto quello che la Sinistra non è riuscita a fare, ossia a ripristinare gli standard di autonomia erosi dalla riforma costituzionale che, lo dimenticano, nel 2001 hanno imposto proprio loro al Paese ed alla nostra autonomia ridisegnando il confine delle competenze fra Roma, Trento e Bolzano. Nel quadro di totale confusione in cui sono state mandate le competenze dei diversi organi organi della Repubblica le sentenze della corte costituzionale hanno progressivamente eroso degli spazi di autonomia. Ecco possiamo rassicurarli: Sarà proprio il centrodestra unito sotto la guida di Giorgia Meloni a restituire all’autonomia la sua dimensione precedente alla devastante riforma costituzionale imposta dalla sinistra a colpi di maggioranza;

2.⁠ ⁠Il centrodestra a Roma come a livello locale, a Trento come a Bolzano, non è mai stato così unito non solo nella quotidiana amministrazione ma anche nella visione di prospettiva. Noi una visione la abbiamo. Ricordiamo la sinistra che abolì di fatto la Regione senza pensare ad un luogo di collaborazione fra Bolzano e Trento minando le basi dell’autonomia. Poi la riforma del 2001 che ha mandato in tilt le competenze di Trento e Bolzano. Noi siamo come centrodestra unito determinati a riparare a tutti questi danni ad iniziare dagli impegni sul recupero degli standard del 92, ossia la sostanza della questione, le competenze. Comprendiamo che la sinistra che nulla ha fatto in 25 anni oggi faccia difficoltà ad accettarlo aggrappandosi ad ogni pretesto per fare polemica. Vuota.

3.⁠ ⁠Fratelli D’Italia ritiene che la discussione su competenze e il tema della leale collaborazione che porta all’intesa fra regione, e province e Stato sulle riforme dell’autonomia, debba avvenire il più possibile contestualmente per evitare un rischio, ossia che si portino a casa per questione di tempo solo le regole del gioco ma non la vittoria nel gioco stesso: ossia le competenze.

4.⁠ ⁠In questo lavoro ci sarà bisogno anche delle opposizioni, se la smetteranno di adottare la tattica dell’essere contro a prescindere su tutto. Se vorranno partecipare a questa rivoluzione potranno farlo. Se vorranno arroccarsi come dimostra ancora la presa a disposizione odierna in una stantia polemica che mira a cancellare le responsabilità proprie del passato (dove sono stati negli ultimi 25 anni?) rimarranno nella loro ininfluenza. Ma questa sarà una responsabilità solo loro. Ancora una volta.

*

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia