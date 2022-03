MORANDUZZO (LEGA TRENTINO) * TRENTO – VICOLI S. MARIA MADDALENA E S. PIETRO: « SCHIAMAZZI NOTTURNI, IL SINDACO IANESELLI SI DECIDA A RISPONDERE AL DISAGIO DEI RESIDENTI »

15.58 - lunedì 14 marzo 2022

“Davanti al forte disagio dei residenti, a Trento, della zona attorno alla piazza del Liceo coreutico Bonporti e delle vicinanze (specie i vicoli S. Maria Maddalena e S. Pietro), di fatto esasperati per gli schiamazzi e il locale degrado notturno, appare evidente come il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e il centrosinistra debbano muoversi e dare, finalmente, delle risposte concrete.

Stiamo infatti parlando di una criticità non nuova ma che si trascina ormai da tempo, e pare inaccettabile quanto sottolineato dal comitato cittadino costituitosi, e cioè che da quelle parti «si dorme solo la domenica». Da parte sua, la Lega è notoriamente in prima linea accanto ai cittadini della zona e pronta, anche con proposte concrete, a collaborare con il Comune per trovare delle soluzioni.

Il punto è che, finché l’Amministrazione comunale di Trento – il cui progetto del “sindaco della notte”, avviato nel giugno 2021, pare sia servito a ben poco – non si deciderà ad affrontare seriamente la questione – caldeggiando i controlli delle forze dell’ordine, all’occorrenza anche attraverso agenti in borghese – il poc’anzi citato disagio dei cittadini del quartiere è purtroppo destinato a rimanere inascoltato; il che è molto grave, naturalmente.

Aggiungo però che sarebbe un errore far pagare con delle sanzioni ai due bar della zona il prezzo della situazione attuale, la cui gestione è completa responsabilità del Sindaco. Per questo, a mio avviso risulta non accettabile che, a distanza di molti mesi, se non di qualche anno, dalle prime segnalazioni, la situazione in parola sia ancora irrisolta”,

È quanto affermato in una nota dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo