FUTURA – ROVERETO * ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIFASCISTA « VOTEREMO A FAVORE DELLA MOZIONE, NO AI VECCHI E NUOVI FASCISMI »

No ai vecchi e nuovi fascismi. Futura Rovereto voterà “senza se e senza ma” la mozione per l’iscrizione del Comune di Rovereto all’Anagrafe antifascista istituita dal Comune di Stazzema.

La sezione di Rovereto di FDI se la metta via e non si avventuri in esegesi, improvvisate e comiche, nei confronti dei nostri colleghi del PD.

Che l’Italia in tutte le sue articolazioni istituzionali e non, sia antifascista è uno dei valori fondativi della Carta costituzionale.

Può essere che FDI non sia e non si autodefinisca antifascista. Se è così è quanto meno inquietante.

D’altra parte nei confronti di movimenti come Casa Pound e Forza Nuova, che apertamente si dichiarano fascisti e mettono in atto comportamenti e atteggiamenti antidemocratici conseguenti, il partito di Giorgia Meloni ha sempre fatto ben più che qualche strizzatina d’occhio.

Priva di fondamento giuridico è la giustificazione che il Comune di Rovereto non può essere subordinato a un altro Comune sottoscrivendo la Carta di Stazzema e aderendo a una comunità, di cui fanno parte centinaia di altri comuni italiani.

Sbagliato e ridicolo è contrapporre le battaglie democratiche per i diritti e le libertà alla condivisione dei provvedimenti di contenimento del contagio da Covid19. La libertà è sempre coniugata alla responsabilità e alla solidarietà individuale e sociale, valori che ispirano la tutela della salute in tempi di pandemia.

Ricordiamo, a chi se le fosse dimenticato o lo neghi, che la democrazia in Italia è il risultato della Resistenza e della sconfitta del nazifascismo.

Tina Anselmi partigiana, dirigente politica e ministra ricordava che nessuna vittoria è irreversibile se viene meno la vigilanza su quel che vive il Paese e su quello che c’è nelle istituzioni.

Noi continueremo a vigilare per garantire la democrazia, rigettando qualsiasi forma di fascismo vecchia e nuova.

Futura – Rovereto (Tn)