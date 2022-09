CGIL CISL UIL – TRENTINO * ELEZIONI: « APPELLO AL VOTO, RAFFORZARE A LIVELLO NAZIONALE LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE E DEFINIRE RIFORMA TASSE CHE PRESERVI PROGRESSIVITÀ »

17.23 - venerdì 23 settembre 2022

Elezioni politiche. Appello al voto di Cgil Cisl Uil del Trentino. Dichiarazioni dei segretari generali di CGIL CISL UIL del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti

“Il voto è e resta lo strumento più importante in mano ai cittadini per rafforzare la propria democrazia. Per questo motivo partecipare alle elezioni è fondamentale. L’astensionismo non è mai la risposta giusta. Il nostro appello a tutte le lavoratrici e lavoratori, alle pensionate ed ai pensionati in Trentino è quindi quello di andare ai seggi e fare sentire la propria voce.

Crediamo che questo voto sia importante anche e soprattutto per il nostro territorio. Lo abbiamo detto presentando le nostre priorità alle forze politiche. In gioco c’è il destino della nostra Autonomia che va preservata e valorizzata anche e soprattutto all’interno di un’Unione Europea che va rafforzata.

Grazie a questo nuovo assetto dell’Autonomia è possibile definire politiche lungimiranti ed efficaci anche per affrontare le sfide più prossime, in primo luogo quella dei cambiamenti climatici e della transizione ecologica che avrà un forte impatto anche sui nostri territori alpini, sul nostro mercato del lavoro e sul nostro sistema di welfare.

Per affrontare tutti questi nodi serve dare alla nostra Autonomia una maggiore solidità finanziaria: per questo abbiamo sostenuto la necessità di rafforzare a livello nazionale la lotta all’evasione fiscale e definire una riforma delle tasse che preservi la progressività”.