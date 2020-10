FONDAZIONE CARITRO * BANDI: « AL VIA 21 PROGETTI DI RICERCA CHE COINVOLGONO GIOVANI RICERCATORI E 23 PROGETTI PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI CULTURALI »

Nella seduta del Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro, tenutasi il 29 ottobre, sono stati deliberate erogazioni per oltre 1,2 milioni di euro nel settore della ricerca e cultura.

Al via i progetti del bando ricerca e sviluppo e del bando post-doc oltre a quelli individuati nel quarto bando per progetti di volontariato culturale.

L’obiettivo del “Bando Ricerca e Sviluppo”, promosso congiuntamente con Fondazione Cariverona, è quello di sostenere progetti innovativi di ricerca finalizzati al miglioramento di processi, prodotti o servizi del sistema economico e produttivo.

Al bando, pubblicato a febbraio 2020 sono stati presentati 24 progetti da enti e istituti di ricerca provenienti sia dal trentino sia da fuori regione, questi ultimi hanno aderito al bando grazie a una collaborazione con un’azienda trentina.

Sono stati accolti 7 progetti per una totale di 542.000 euro.

A questi si aggiungono 15 progetti di ricerca sostenuti con risorse della Fondazione Cariverona.

Nel complesso, i progetti sostenuti vedono il coinvolgimento attivo in qualità di capofila o come partner di 7 Centri di ricerca e 7 imprese del Trentino.

I progetti selezionati hanno proposto soluzioni applicative innovative e sostenibili in diversi campi di attività: diete per il miglioramento della produttività nel campo della piscicoltura, bioenergia di precisione, la diagnosi precoce, monitoraggio e trattamento della sarcopenia, oltre alla terapia complementare per la malattia di parkinson.

“I progetti selezionati hanno permesso la collaborazione tra il sistema della ricerca scientifica e il sistema economico e produttivo di un territorio, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di giovani ricercatori post dottorato.” commenta Mauro Bondi, Presidente di Fondazione Caritro che aggiunge “c’è poi da sottolineare l’importanza della partnership con la Fondazione Cariverona e la promozione congiunta del bando”.

Attraverso il “Bando Post Doc” per il quale Fondazione Caritro ha stanziato 550.000 euro a sostegno di 14 progetti, su un totale di 34 progetti presentati, si è voluto intervenire nel settore della ricerca scientifica in quanto riveste un ruolo cruciale per la produzione di nuove conoscenze e per metterle a disposizione della società, favorendo lo sviluppo sociale, economico e tecnologico del territorio.

Lo scopo è di offrire a giovani ricercatori under 40 in possesso di un dottorato di ricerca, la possibilità di proseguire con la ricerca prevedendo risultati e ricadute per la comunità e la collaborazione con altre realtà di ricerca.

Infine sono stati deliberati anche 118.000 euro nel “Quarto bando per progetti di volontariato culturale” per il sostegno di 23 progetti presentati da associazioni culturali del territorio. Questo intervento mira a incentivare la ripartenza dell’offerta del sistema culturale sostenendo progetti di divulgazione culturale sviluppati con logiche di rete da realtà di volontariato, eventualmente prevedendo anche modalità di fruizione a distanza tramite l’uso di tecnologie digitali.

Maggiori informazioni e l’elenco dei progetti sostenuti sono disponibili su