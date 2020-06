CISL – TRENTINO * TEST SIEROLOGICI: PAOLI, « VIA LIBERA AI TEST DEL SANGUE CAPILLARE EFFETTUATI DAI MEDICI DI FAMIGLIA DI TUTTO IL TERRITORIO PER TROVARE IN TEMPI RAPIDI GLI ANTICORPI (IGG E IGM) »

Via libera ai test del sangue capillare effettuati dai medici di famiglia di tutto il Trentino per trovare in tempi rapidi gli anticorpi (IgG e IgM) che segnalano la presenza del Coronavirus, grazie ad un accordo con la parte pubblica, autorizzato definitivamente giovedi.

Solo in caso di esito positivo del test rapido sierologico (IgM), gli stessi medici di base sono stati autorizzati dall’Azienda sanitaria del Trentino a procedere alla richiesta pubblica, (diretta all’Ufficio Igiene dell’àmbito di competenza), del tampone rinofaringeo aziendale, per confermare se il soggetto è effettivamente ed attualmente contagioso.

I medici di medicina generale che lo proporranno a chiunque in libera professione, nei propri ambulatori o a domicilio, dovranno occuparsi di tutta l’organizzazione, a cominciare dall’acquisisizione del test sierologico rapido (che traccia IgG – IgM e/o in assenza di entrambi) che -in ragione delle disponibilità con cui lo useranno- potrà progressivamente essere allargato all’intera popolazione trentina.

Corre l’obbligo ringraziare di questo primo segnale importante di integrazione ospedale-territorio in tempi di post Covid19, innanzitutto l’Assessore Stefania Segnana ed i suoi più stretti collaboratori del Dipartimento della Salute, per avere accolto la nostra richiesta ed essere intervenuta sulla Azienda sanitaria in tal senso, con un potenziamento dell’offerta sanitaria. Sviluppo che si è tradotto in un solido sistema di accertamento diagnostico ed un rafforzamento della rete dei servizi territoriali con una implementazione del monitoraggio e della sorveglianza sanitaria nei confronti dei fragili e delle patologie croniche.

Come Medicina generale ritenevamo e riteniamo -ancora di più oggi- che l’obiettivo che spetta al territorio è di intercettare immediatamente i casi ed iniziarne la cura prima che si aggravino.

Prima -soprattutto- che i casi rilevati richiedano quei ricoveri in terapia intensiva di cui siamo stati tutti spettatori nel mese di marzo ed aprile. Ma anche fotografare lo stato immunitario dell’intera popolazione trentina che afferisce ai nostri studi, aiutando epidemiologicamente le nostre cure primarie.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario generale Cisl medici del Trentino