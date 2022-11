POLIZIA DI STATO * PAPA FRANCESCO – UDIENZA: « IL PREFETTO GIANNINI RICEVUTO OGGI DAL PONTEFICE IN VATICANO, PER “QUESTO NON È AMORE 2022” IN CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE »

12.24 - sabato 26 novembre 2022

Questo non è Amore 2022: udienza speciale di Papa Francesco per i poliziotti che contrastano la violenza contro le donne. Alle ore 10.00 di questa mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini accompagnato dal Direttore Centrale Anticrimine Prefetto Francesco Messina e da una rappresentanza delle articolazioni operative della Polizia di Stato che si occupano di contrastare la violenza di genere.

Alla rappresentanza, composta da oltre 130 donne e uomini della Polizia di Stato che ogni giorno si impegnano fattivamente per contrastare l’intollerabile fenomeno della violenza contro le donne, si sono aggiunti esponenti dei Centri antiviolenza ed alcune vittime di maltrattamenti.

L’udienza speciale segue la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il lancio dell’edizione 2022 della campagna permanente della Polizia di Stato Questo non è Amore. Quest’anno l’opuscolo divulgativo della campagna è stato impreziosito dalle riflessioni di Sua Santità Papa Francesco che ha parlato di questo dramma dai molti volti, levando ancora una volta la sua voce e la sua preghiera in difesa delle tante donne che nel mondo ogni giorno continuano a subire violenza psicologica, verbale, fisica, economica e sessuale.

La violenza maschile contro le donne rappresenta un grave fenomeno della nostra società e costituisce una priorità per la Polizia di Stato. Per affrontare alle radici un fenomeno così complesso, le strategie della Direzione Centrale Anticrimine puntano sulla prevenzione. Solo attraverso la diffusione di una cultura della sicurezza e del rispetto si può tracciare un percorso di superamento del problema. Gli strumenti della prevenzione di polizia – l’Ammonimento del Questore in primo luogo – sono a disposizione delle vittime per interrompere il ciclo della violenza sin dalle fasi iniziali. L’opuscolo Questo non è amore verrà distribuito in tutti gli eventi realizzati dalla Polizia di Stato sul territorio nazionale nel corso dell’anno ed è disponibile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, nel ringraziare il Santo Padre, ha sottolineato come “queste donne, questi uomini della Polizia di Stato non si limitano ad agire secondo rigide regole e protocolli ma sono stati formati per avere cura di quella dimensione umana che inevitabilmente la violenza sulle donne coinvolge e sconvolge, ascoltando e maturando sensibilità per allontanare quei sensi di colpa che talvolta assalgono le vittime”.

“Occorre superare la cultura stereotipata, sessista e maschilista, che alimenta il fenomeno della violenza contro le donne”, così il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Prefetto Francesco Messina, che aggiunge, “nel frattempo che questo percorso virtuoso si compia, è necessario intervenire con la prevenzione e fermare i femminicidi. Le parole del Santo Padre richiamano le coscienze sulle sacralità del rispetto della donna”.