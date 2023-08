FEDERAZIONE VVF VOLONTARI – TRENTINO / GARDOLO * “VETRI SPECIALI“ – INCENDIO STABILIMENTO: « SPRIGIONATO DA FORNO FUSIONE, DOMATO IN UN PAIO D’ORE »

11.02 - giovedì 31 agosto 2023

Un incendio è scoppiato ieri sera nello stabilimento Vetri Speciali di Spini di Gardolo. L’allarme è scattato alle 20:39 ed ha registrato l’intervento immediato dei vigili del fuoco volontari di Gardolo, Lavis, Cognola e del corpo permanente di Trento.

A coordinare le operazioni, il vicecomandante del corpo di Gardolo, Tiziano Pojer, con il caposquadra Simone Cetto. L’incendio si è sprigionato da un forno di fusione ed è stato domato in un paio di ore. Poi per i vigili del fuoco volontari è iniziato un lavoro di presidio e di controllo che è tutt’ora in corso. Complessivamente sono una cinquantina i pompieri volontari impegnati nelle varie operazioni.

Federazione dei vigili del fuoco volontari di Trento – corpo vv.f. di Gardolo