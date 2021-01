FDI – TRENTO * POST MERLER: BISCAGLIA, « CONDANNIAMO LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLA SINISTRA ATTA A STRAVOLGERE RUOLO ED INCARICHI DI GARANZIA ISTITUZIONALE »

Il Presidente del circolo di Fratelli d’Italia “Città di Trento” Roberto Biscaglia interviene in merito alla vicenda che ha visto al centro delle critiche una riflessione che Andrea Merler ha pubblicato ieri: “Fratelli d’Italia, preso atto che la critica del vicepresidente Merler non intendeva riferirsi ai meridionali, ma a politiche del Governo sbagliate che non tengono in debita considerazione le economie alpine, così come ieri aveva subito stigmatizzato la frase assolutamente inopportuna, poi rettificata, che sembrava alludere appunto a giudizi negativi e discriminatori nei confronti degli italiani del Sud, nello stesso modo oggi condanna la strumentalizzazione della sinistra atta a stravolgere ruolo ed incarichi di garanzia istituzionale” è quanto ha dichiarato Roberto Biscaglia in merito alla campagna politica di “una sinistra che non ha titolo ad esprimere giudizi morali al fine peraltro di scardinare assetti istituzionali”.